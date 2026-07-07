Prema nama ide visinski ukrajinski ciklon: Šta nam donosi?

Pred nama su umjereno topli dani uz povremena prolazna osvježenja, dok ekstremnih ljetnih žega i dalje nema na vidiku, najavljuje poznati meteorolog amater Marko Čubrilo.

Kako navodi, u utorak nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

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Nešto više oblaka biće samo u planinskim predjelima na jugoistoku regiona, gdje postoje uslovi za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će biti slab, a dnevne temperature kretaće se od 24 do 30 stepeni Celzijusa.

U srijedu prolazno osvježenje i jak vjetar

Već u srijedu slijedi promijena, jer preko naših krajeva prelazi oslabljen hladni front, čija će se glavnina premjestiti sjeveroistočno od nas.

Ova promjena donosi prolazno naoblačenje uz uglavnom slabu kišu na sjeveru, dok su u popodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi na jugu regiona.

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Premještanje hladnog fronta pratiće i prolazno jak sjeverni vjetar, a temperature će se kretati u rasponu od 22 stepena na sjeveru do 30 stepeni na jugu.

Vikend donosi pljuskove, početkom nedjelje novo osvježenje

Od četvrtka pa sve do sljedećeg utorka, vremenske prilike diktiraće visinski ciklon sa centrom nad Ukrajinom, donoseći dominantno sjeverno strujanje vazduha. Zadržaće se umjereno toplo vrijeme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama uglavnom između 24 i 31 stepen.

Pljuskovi će biti povremeni, tokom vikenda najčešće rezervisani za planinske predjele, dok se od nedjelje očekuju i u nižim dijelovima regiona.

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Početkom sljedeće nedjelje, tačnije u utorak, moguće je još jedno kratkotrajno osvježenje.

Sredina jula bez "paklenih" temperatura

Kada je riječ o periodu od 14. do 20. jula, Čubrilo prognozira otopljenje, ali ono za sada djeluje tipično ljetno.

Očekuju se uobičajeni letnji maksimumi, najvjerovatnije od 29 do 34 stepena Celzijusa.

Razlog izostanka ekstremnih vrućina leži u položaju anticiklona, zbog kojeg će se najtopliji vazduh zadržavati zapadnije od nas, usmjeravajući se ka zapadu i jugozapadu Evrope.

Oko 20. jula postoje nagovještaji za osjetnije pogoršanje vremena i jače osvježenje, ali meteorolog napominje da je taj dio prognoze i dalje veoma nesiguran.

Generalni zaključak je da se narednih dana nastavlja umjereniji tip ljeta uz povremene pljuskove, bez opasnosti od toplotnih talasa, prenosi "Mondo".