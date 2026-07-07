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Jeziv grafit u Slavonskom Brodu: "Ubij Srbina i izvadi mu organe"

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 10:19

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У Славонском Броду исписан је скандалозан графит који позива на убиство Срба да би њиховим органима нахранили гладне мачке.
Foto: PlusPortal

U Slavonskom Brodu ispisan je skandalozan grafit koji poziva na ubistvo Srba da bi njihovim organima nahranili gladne mačke.

"Ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne", ispisano je crnim slovima sa zakrivljenim ustaškim slovom "U" i drugim neonacističkim simbolima.

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Grafit je otkriven sinoć, a hrvatski mediji prenose da policija traga za nepoznatim počiniocem.

Grafit se pojavio na pročelju bivšeg restorana "Brođanka" na savskom šetalištu, prenosi PlusPortal.

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Tagovi :

Grafit

Hrvatska

Slavonski Brod

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