Grafit mržnje prema Srbima osvanuo u Slavonskom Brodu

Autor:ATV redakcija
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U Slavonskom Brodu osvanuo je grafit neprimjerenog i mrzilačkog sadržaja usmjeren protiv Srba.
Grafit je ispisan na pročelju bivšeg restorana Brođanka, na frekventnoj lokaciji uz savsko šetalište.
Uz poruku su nacrtana i dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom.
Sa lijeve strane nalazi se stilizovano slovo U sa krstom, simbol koji se povezuje sa ustaškim pokretom i NDH, prenosi Indeks.
Sa desne strane nacrtan je krst u krugu, simbol nalik keltskom krstu, koji u savremenom političkom kontekstu često koriste neonacističke, rasističke i ekstremno desne grupe.
Policija je obaviještena o grafitu i traga za počiniocem.
Za sada nije poznato kada je grafit ispisan niti ko stoji iza njega.
Riječ je o poruci koja podstiče nasilje i mržnju prema pripadnicima srpske nacionalne manjine.
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