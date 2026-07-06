Grafit mržnje prema Srbima osvanuo u Slavonskom Brodu

U Slavonskom Brodu osvanuo je grafit neprimjerenog i mrzilačkog sadržaja usmjeren protiv Srba.

Grafit je ispisan na pročelju bivšeg restorana Brođanka, na frekventnoj lokaciji uz savsko šetalište.

Uz poruku su nacrtana i dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom.

Sa lijeve strane nalazi se stilizovano slovo U sa krstom, simbol koji se povezuje sa ustaškim pokretom i NDH, prenosi Indeks.

Sa desne strane nacrtan je krst u krugu, simbol nalik keltskom krstu, koji u savremenom političkom kontekstu često koriste neonacističke, rasističke i ekstremno desne grupe.

Policija traga za počiniocem

Policija je obaviještena o grafitu i traga za počiniocem.

Za sada nije poznato kada je grafit ispisan niti ko stoji iza njega.

Riječ je o poruci koja podstiče nasilje i mržnju prema pripadnicima srpske nacionalne manjine.