Mladić slao dojave o bombama u škole: Sve je priznao, ide u zatvor

Autor:ATV redakcija
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Mladić koji je krajem aprila poslao više lažnih dojava o podmetnutim bombama u školama i vrtićima u Hrvatskoj priznao je u potpunosti krivicu i osuđen je na godinu dana zatvora.
Devetnaestogodišnjak se nagodio s tužilaštvom, navodi hrvatski portal Indeks.
USKOK je protiv njega pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu zbog krivičnog djela terorizma.
Na teret mu je stavljeno da je od 24. do 29. aprila iz Ploča, s ciljem izazivanja masovne panike i straha među građanima, mobilnim telefonom pristupio jednom internetskom servisu.
Tu je koristio račun otvoren na tuđe ime da bi poslao veći broj mejlova na adrese raznih hrvatskih institucija i tijela.
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U tim je porukama iznio direktne prijetnje da će aktivirati eksplozivne naprave u više vrtića i obrazovnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama.
Policijske provjere koje su uslijedile utvrdile su da su dojave bile lažne, ali je cijela situacija izazvala ogroman strah i uznemirenost.
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