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Ovo je osumnjičeni za pokušaj ubistva: Građani pozvani na oprez

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 13:15

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Осумњичени за покушај убиства у Чаковцу
Foto: Policijska uprava međimurska

Policijska uprava međimurska objavila je fotografiju muškarca osumnjičenog za pokušaj ubistva u Čakovcu za kojim traga i apeluje na građane da mu se ne približavaju ukoliko ga uoče, radi vlastite bezbjednosti, već da ga prijave policiji.

Iz policije napominju da su juče nešto prije 4.00 časa, na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca u pucnjavi teško povrijeđena dva lica.

U saopštenju se dodaje da se intenzivno traga za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s krivičnim djelima pokušaj ubistva i dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

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"Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla doprinijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu broj 192", dodaje se u saopštenju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Pucnjava Čakovec noćni klub

Čakovec

osumnjičeni

pokušaj ubistva

Hrvatska

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