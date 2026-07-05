Položeni vijenci na spomenik palim borcima u Kostajnici

U Kostajnici je danas obilježen Dan boraca, a tim povodom položeni su vijenci na spomenik borcima poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Predsjednik Boračke organizacije opštine Kostajnica Miroslav Marinković izjavio je Srni da su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginula 42 borca sa područja ove opštine, dok je nakon rata evidentirano 128 ratnih vojnih invalida.

Podsjetio je 22. juna 1992. godine u Kostajnici osnovan Prvi srpski odred, koji je kasnije prerastao u Kostajnički bataljon, a njegovi borci prvi put su upućeni na ratište 23. jula 1992.

"Od tada pa do završetka rata borci iz Kostajnice učestvovali su u borbama na području Doboja i Srbobrana. Bili su u sastavu Novogradske brigade, 11. dubičke brigade, učestvovali su u proboju koridora, kao i u sastavu 43. prijedorske i 16. banjalučke brigade", rekao je Marinković.

Prema njegovim riječima, na području Kostajnice danas ima 619 demobilisanih boraca.

"Položaj boraca se postepeno poboljšava. Borački dodatak je povećan, a demobilisani borci koji nisu ostvarili uslove za penziju dobili su primanja u visini dva boračka dodatka. Ipak, uvijek ima prostora za dodatno unapređenje njihovog položaja", istakao je Marinković.

Pantelija Ćurguz, koji je 1995. godine komandovao odbranom zapadnokrajiških opština, rekao je da doprinos boraca sa područja Kostajnice posebno cijeni zbog njihove uloge u završnim ratnim dejstvima.

"Sjećamo se septembra 1995. godine i činjenice da hrvatska vojska upravo ovdje nije uspjela da uspostavi mostobran. Da ovi borci nisu imali ratno iskustvo, od 11. dubičke do 16. krajiške, i visok nivo motivacije, sasvim sigurno bi bilo više žrtava i teže borbe. Zato izražavam zahvalnost svim ljudima koji su tih dana učestvovali u odbrani i izvojevali časnu pobjedu", rekao je Ćurguz.

Vijence su položili predstavnici boračkih organizacija iz Kostajnice, Kozarske Dubice i Prijedora, prenosi Srna.