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Cvijanović: Dolaze mnogo ljepši i stabilniji dani za Srpsku

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 14:35

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Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se odnos Amerike prema BiH mnogo promijenio i da nema više razumijevanja za zloupotrebe domaćeg i stranog faktora, izrazivši uvjerenje da za Republiku Srpsku dolaze mnogo ljepši i stabilniji dani.

"Postoji jedan racionalan pristup u kojem nema favorita i nema više razumijevanja za zloupotrebe koje su se dešavale ovdje kada je u pitanju domaći ali i strani faktor", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Tesliću.

Cvijanovićeva je ukazala da je zahvaljujući sadašnjoj američkoj administraciji iz BiH otišao Kristijan Šmit kojeg Republika Srpska nije priznavala za visokog predstavnika, a koji je napravio zlo u proteklih nekoliko godina.

Ona je dodala da to znači da su otvorena vrata za neka bolja vremena i izrazila uvjerenje da se ta vremena itekako smiješe Republici Srpskoj.

"Mi samo treba da budemo mudri, da budemo zajedno, da razumijemo da su narod i institucije jedno i da se sloboda sada brani na sasvim drugačiji način", poručila je Cvijanovićeva.

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Ona je istakla da je ponosna što je zajedno sa timom ljudi, dio borbe za pravljenje jedne sasvim drugačije budućnosti za Republiku Srpsku.

"Da u to ne vjerujem, nikad se ne bih ovim bavila. Duboko vjerujem da nam dolaze mnogo ljepši i stabilniji dani i želim da tome doprinesemo svi zajedno", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je skidanjem američkih sankcija zvaničnicima Srpske pokazan odnos prema Republici Srpskoj, jer je svako od sankcionisanih imao važnu poziciju u institucionalnom sistemu Republike, prenosi Srna.

"Imamo partnerske mogućnosti i moramo da ostanemo kredibilni", dodala je Cvijanovićeva.

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Željka Cvijanović

Republika Srpska

Kristijan Šmit

Bosna i Hercegovina

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