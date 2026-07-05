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Dobojlija prijetio da će polomiti nevjenčanu suprugu i svastiku

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 14:04

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полиција дастер службеници МУП-а
Foto: ATV

Osnovni sud u Derventi potvrdio je optužnicu protiv E.O., kojeg terete za jezivo i dugotrajno nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnicu protiv njega podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, a tereti ga za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Optuženom je na prijedlog tužilaštva produžen pritvor koji može trajati najviše jednu godinu nakon potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti ove mjere.

Lupanje inventara

E.O. je optužen da je duži period drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavao spokojstvo svoje nevjenčane supruge.

"Upućivao joj je razne prijetnje, ispoljavajući nasilje u vidu lupanja invertara po kući", navedeno je u optužnici.

Incident na kupalištu

Terete ga i za incident na kupalištu na rijeci Ukrina u Derventi, od 31. maja 2026. godine.

Nakon kraće rasprave, kako je navedeno, iz ruke joj je istrgao i polupao mobilni telefon, a potom ju je protiv njene volje nasilno uvukao u svoje vozilo i odvezao, vrijeđajući je tokom vožnje.

Poziv oko ponoći

"Oko ponoći, 1. juna 2026. godine, putem telefonskih poziva je njoj i članovima njene porodice upućivao ozbiljne prijetnje da će ih pobiti, te joj Viberom slao glasovne poruke u kojima joj psuje mrtvog oca, mrtvog brata, prijeteći da će nju i njenu sestru polomiti", naglašeno je u optužnici.

Potom je, kako ga terete, oštetio i polupao kućni inventar u kući u Derventi, odnosno njihovu zajedničku imovinu, nakon čega je nevjenčanoj supruzi slao video zapise polupanog inventara.

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Nasilje

Prijetnje smrću

Doboj

Potvrđena optužnica

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