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Sarajlija pokušao da izbode muškarca i ženu, završio iza rešetaka

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 14:28

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Policija je uhapsila Sarajliju čiji su inicijali M.H. (33) zbog sumnje da je nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom povrijedio muškarca T.H, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Nakon ljekarske obrade povrijeđenom T.H. nije utvrđen stepen povreda jer je odbio zadržavanje i dalju opservaciju, dok je ženi čiji su inicijali M.H. /42/ konstatovana laka tjelesna povreda, navedeno je u saopštenju.

M.H. je uhapšen juče zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela pokušaj ubistva i laka tjelesna povreda.

O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici kantonalne policije.

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Tagovi :

pokušaj ubistva

Sarajevo

hapšenje

fizički napad

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