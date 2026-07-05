Sarajlija pokušao da izbode muškarca i ženu, završio iza rešetaka

Autor:ATV redakcija
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Policija je uhapsila Sarajliju čiji su inicijali M.H. (33) zbog sumnje da je nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom povrijedio muškarca T.H, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Nakon ljekarske obrade povrijeđenom T.H. nije utvrđen stepen povreda jer je odbio zadržavanje i dalju opservaciju, dok je ženi čiji su inicijali M.H. /42/ konstatovana laka tjelesna povreda, navedeno je u saopštenju.
M.H. je uhapšen juče zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela pokušaj ubistva i laka tjelesna povreda.
O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici kantonalne policije.
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