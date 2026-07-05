Vraćaju se pod sač: Sladić objavio kada stiže izraženiji toplotni talas

Autor:Stevan Lulić
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Bosnu i Hercegovinu do 12. jula očekuje prijatnije vrijeme, a poslije toga, tačnije u drugoj polovini mjeseca još izraženiji talas vrućina.
Objavio je ovo bh. meteorolog Nedim Sladić, koji je takođe iznio svoju prognozu i za druge dijelove Evrope.
Kako je naveo, dvije evropske zemlje se vraćaju "pod sač" - Francuska i Velika Britanija.
"Međutim, ovoga puta bez izražene vlage u vazduhu, kao u prošlom talasu vrućine. Ipak, temperature vazduha ponovo idu iznad 40 stepeni, odnosno, do ili malo iznad 35 stepeni", napisao je Sladić.
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Jugoistok Evrope ostaje prijatan, uključujući i Balkan, gdje se temperature vazduha do 12. jula ostaju primjerene dobu godine (uglavnom od 27 do 33 stepena).
"Kako je već prethodno navedeno, do 12. jula nema izražene vrućine na području Bosne i Hercegovine. U drugoj polovini jula, ponovićemo, postoje signali za izraženiji talas vrućina. Do tada, iskoristite prijatniji dio ljeta", kaže meteorolog.
Dodao je da na novi talas izraženijih vrućina treba računati u drugoj polovini jula.
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