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Milić: Penzije ne kasne ni dan, Vlada Srpske pokazala odgovornost

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 16:36

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директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић
Foto: ATV

Penzioneri imaju prioritet kada je riječ o isplatama iz budžeta Republike Srpske, izjavio je danas direktor Fonda penzijskog osiguranja (PIO) Srpske Mladen Milić.

"Vlada je pokazala odgovornost prema najstarijoj polulaciji prelaskom na trezorski način isplate penzija u Srpskoj, što je bila važna odluka koja je dovela do stabilnosti penzijskog sistema i redovnosti isplate penzija", rekao je Milić.

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On je ukazao da penzije u Srpskoj ne kasne ni jedan dan, a do isplata dolazi i po nekoliko dana prije roka.

"Republika Srpska je jedina na prostoru bivše Jugoslavije koja u posljednje dvije godine u decembru isplaćuje dvije penzije, odnosno novembarsku i decembarsku", rekao je Milić novinarima na Borju kod Teslića, gdje je sa zavničnicima Srpske prisustvovao tradicionalnom druženju penzionera banjalučke i dobojske regije.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je da će penzije za avgust biti povećane za 3,55 odsto.

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"Jednokratnu pomoć od 120 KM dobiće penzioneri čije su penzije ispod prosječne, a 80 KM oni čije su penzije veće od prosječne", istakao je Trifunović.

On je dodao da su se penzioneri i predstavnici institucija Republike Srpske tradicionalno okupili na Borju povodom obilježavanja Dana borca, kako bi odali poštu stradalim borcima NOR-a, prenosi "Srna".

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Tagovi :

penzije

Penzioneri

Mladen Milić

Vlada Republike Srpske

Komentari (3)

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