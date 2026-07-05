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Bježao od policije, skočio u Savu i preplivao u Hrvatsku

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 17:35

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Ријека Сава
Foto: Pixabay/GoranH

Neobičan prizor zabilježen je kamerom osobe koja se nalazila u jednom kafiću u Orašju, u Bosni i Hercegovini.

Jedan muškarac bježao je od policije, a potom je skočio u rijeku Savu i preplivao do Hrvatske.

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“Policajci su ga samo posmatrali. Nisu pokušali da plivaju za njim. Plivao je oko 25 minuta. Stigao je do suprotne obale i pobjegao u Hrvatsku”, ispričao je jedan očevidac za "24sata" koji je objavio snimak urnebesne potjere.

Međutim, na hrvatskoj strani dočekali su ga policajci, a intervenciju je potvrdila nadležna Policijska uprava vukovarsko-sremska.

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“Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-sremske danas su oko 11.30 časova na obali rijeke Save, u blizini mosta, zatekli muškarca. Zbog sumnje da je preplivao rijeku i time nezakonito prešao državnu granicu, priveden je u policijsku stanicu, gdje su ga pregledali ljekari Hitne medicinske pomoći iz Županje. Nad njim će biti sprovedena kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja”, saopštila je policija.

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Tagovi :

Policijska potjera

Rijeka Sava

Hrvatska

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