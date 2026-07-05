Gori kod Drvara već tri dana, požar zahvatio minsko polje - ugrožene kuće

U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan, vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je dvadesetak kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, rekla je Srni načelnik opštine Dušica Runić.

"Zatražili smo pomoć od Oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju jer se radi o miniranom terenu, međutim odbijeni smo pod izgovorom da se oni ne smiju upuštati u minska polja", dodala je Runićeva.

Kiša je najavljena tek sutra, a s obzirom da gori nisko rastinje, vatra se brzo širi.