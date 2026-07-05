Gori kod Drvara već tri dana, požar zahvatio minsko polje - ugrožene kuće

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan, vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je dvadesetak kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, rekla je Srni načelnik opštine Dušica Runić.
"Zatražili smo pomoć od Oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju jer se radi o miniranom terenu, međutim odbijeni smo pod izgovorom da se oni ne smiju upuštati u minska polja", dodala je Runićeva.
Kiša je najavljena tek sutra, a s obzirom da gori nisko rastinje, vatra se brzo širi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
21
06
20
41
20
13
19
37
19
29
Trenutno na programu