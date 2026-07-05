Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu uspjeli postići dogovor oko imenovanja visokog predstavnika u BiH i to je test odnosa Vašingtona i evropske zajednice prema Zapadnom Balkanu, piše to britanksi list Gardijan.

U kojoj mjeri se promijenio stav Amerike i pojedinih evropskih zemalja prema BiH i kako bi to moglo uticati, ne samo na budućnost OHR-a ovdje, već na miješanje svjetskih sila u unutrašnja pitanja u BiH? Odgovore ima Branka Dakić.

Suprostavljene stavove Amerike i dijela Evrope u vezi sa imenovanjem novog visokog predstavnika u BiH treba posmatrati u širem kontekstu. U fokusu , očigledno, nije samo ime, već to kako velike sile gledaju ne samo na budućnost OHR-a u BiH, već i na međunarodni intervencionizam.

Jasno je da je pristup promijenjen. Otvorena su vrata za neka bolja vremena i treba to iskoristiti, poruka je zvaničnika Srpske.

"Mi samo treba da budemo mudri, da budemo zajedno, treba da razumijemo da su narodi i institucije jedno i treba da razumijemo da je sloboda stvar koja se sada brani na jedan sasvim drugačiji način i ja sam ponosna što sam dio tima za pravljenje jedne sasvim drugačije budućnosti za Republiku Srpsku", kaže Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Ja sam duboko uvjeren da je jedno normalno i perspektivno vrijeme pred nama, upravo zbog otvaranja prema svijetu, pogotovo prema Ruskoj Federaciji i SAD-u", poručuje Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Prošlo je vrijeme međunarodnog intervencionizma i domaći političari moraju početi sami da se dogovaraju, narativ je koji Amerika, ali i neke evropske zemlje već duže vrijeme zagovaraju. Poruke su jasne i nedvosmislene, samo ih treba sprovesti u djela.

"Ono što je neophodno za BiH da bi ostvarila svoj unutrašnji i spoljni suverenitet, bilo bi dobro d au jednom trenutku domaći političari budu odgovorni za upravljanje procesima, bez bilo kakvog pritiska sa strane i intervencionizma, je rje to jedini način da BiH i da se okrene ka svojoj budućnosti, bez određenih političkih uplitanja sa strane", kaže Bojan Šolaja, Centar za međunarodne i bezbjednosne studije.

Da se Dolaskom Donalda Trampa na vlast, odnos Amerike prema BiH u potpunosti promijenio vidljivo je ne samo kroz poruke koje šalju, već i na kokretnim potezima.

"Juče smo immali prvi put u Bratuncu na komemoraciji, na obilježavanju godišnjice stradanja Srba iz regije Podrinje i Birč Trampovog savjetnika i koji je prvi put pokazao jednu vrstu poštovanja i prema srpskom stradanju. Takođe, viidmo i veliko učešće Amerike i veliko interesovanje da njihov kandidat za visokog predstavnika bude imenovan kako oni to žele", rekao je Neven Đenadija, Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.

Preostalo je još samo da to shvate oni koji strane intervencionizam uporno prizivaju, a ti glasovi, uglavnom, dolaze iz političkog Sarajeva, u kojem ne kriju da BiH ne mogu zamisliti bez OHR-a.