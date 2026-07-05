Sportska gimnazija u Banjaluci i dalje bez papira i učenika

Na prijedlog gradonačelnika Draška Stanivukovića u martu 2024. godine Skupština grada jednoglasno je donijela odluku da Banjaluka dobije prvu Sportsku gimnaziju na lokaciji Sokolskog doma.

Nakon više od dvije godine, rekonstrukcija i adaptacija tog objekta nije ni započeta, iako su izabrani izvođači radova i obezbijeđena sredstva.

Sokolski dom kao i u doba Vrbaske banovine 89 godina stoji netaknut, iako je Stanivuković još prije dvije godine najavio da će graditi prvu sportsku gimnaziju, kako bi nastava bila prilagođena svima koji žele da se bave sportom. Najvaljeno je i to da će svoje prve đake Sokolski dom dočekati već u septembru 2024. godine. Do dan danas Grad je vlasnik Sokolskog doma, ali u posjed ne mogu ući.

"Godinama je trajala bitka da Banjaluka postane vlasnik Sokolskog doma i to jeste postala", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer i dodala:

"To je dakle pitanje formalnosti kada grad može da uđe u svoj posjed i da ima zaista veliki javni opšti interes, a to je da se prvo sportsko odjeljenje gimnazije, odnosno sportska gimnazija održava i odvija upravo u prostoru Sokolskog doma".

Podsjećamo za rekonstrukciju Sokolskog doma obezbijeđeno je 1,5 miliona KM kredita namjenjenih za adaptaciju i izgradnju sportske gimnazije. Iz resornog ministarstva poručuju da je u banjalučkoj Gimnaziji uveden sportski smjer, koji će pokazati da li je opravdano uvođenje sportskog odjeljenja u gimnazije u Srpskoj.

"Do danas nije upućena zvanična inicijativa ministarstvu prosvjete i kulture, a sama inicijativa podrazumijeva, jedan od osnovnih i ključnih dokumenata je elaborat o osnivanju nove srednjoškolske ustanove, odnosno škole u ovoj situaciji, a uz taj elaborat dostavljaju se i svi oni ostali, papirologija, u smislu obezbjeđivanje tehničkih, prostornih, svakih drugih uslova, pa čak i finansiranja", kaže Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta navodi da nisu uključeni u realizaciju projekta Sportske gimnazije na prostoru Sokolskog doma, niti da su dobili bilo kakve dopise iz Grada.

"Pozdravljamo sve institucionalne napore da se pronađe najbolji model školovanja za mlade uspješne sportiste jer obrazovanje smatramo jednako važnim kao i sportske rezultate koje mladi sportisti ostvaruju", kažu u Ministarstvu.

Sportisti će i dalje da ostvaruju odlične rezultate, postojala sportska gimnazija ili ne. Bilo kako bilo, pompezno najavljena sportska gimnazija ostaje projekat na papiru, a Sokolski dom i dalje čeka svoju rekonstrukciju.