Banjalučki vatrogasci lovili zmiju usred noći

Banjalučki vatrogasci imali su pune ruke posla u petak, 3. juna, a jedna od zanimljivijih intervencija dogodila se kada su ''lovili'' zmiju.

Ono što je još zanimljivije da se slučaj odigrao svega sat i po prije ponoći.

"Tehnička intervencija - hvatanje zmije, 22:24 sati u Ulici Moslovačka", naveli su iz Vatrogasne brigade Banjaluka.

Osim toga, imali su i drugih intervencija, a neke su se odnosile na obezbjeđenje povodom proslave prvog vijeka FK Borac.

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"Obezbjeđenje proslave 100 godina FK Borac (23:17 h)...kod Centruma, Lazarevo. Obezbjeđenje vatrometa (23:22 h)... Obilićevo,park P.Kočić i kružni tok reket", naveli su vatrogasci.

U Banjaluci je u petk bilo i požara, pa su morali i zbog toga da intervenišu.

"Požar-smeće (23:50 h)... ul.Ive Lole Ribara. Požar-stan (23:52 h)... ul. Dragiše Vasića. Požar - kontejner (00:52 h)... ul. Kosovke djevojke", objasnili su vatrogasci na svojoj Fejsbuk stranici.