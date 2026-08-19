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Eksplozija sravnila kuću sa zemljom: Izvučeno tijelo muškarca!

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 22:41

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Iz ruševina kuće, u kojoj se danas dogodila eksplozija oko 17.50 časova u Velikoj Moštanici, oko 22 časa pronađeno je beživotno tijelo muškarca za koje se sumnja da je N.K (48), saznaje Telegraf.rs.

Nakon više od tri sata borbe nadležni su uspjeli da dođu do čovjeka na kog se srušila čitava kuća u kojoj je živio. Nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt.

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U kući koja se zbog eksplozije čitava srušila živjela je i žena D.F (50) koja je odmah po dolasku Hitne pomoći izvučena i prevezena u Urgentni centar.

Prema riječima komšija, ona je u trenutku eksplozije bila u drugoj sobi, a od veće tragedije spasle su je grede koje su je zaštitile u trenutku obrušavanja kuće.

Međutim, za sada i dalje nije poznat uzrok eksplozije. Policija nastavlja da vrši uviđaj.

Tijelo je poslato na obdukciju.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Velika Moštanica

Eksplozija

tragedija

Srbija

Hitna pomoć

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