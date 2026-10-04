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BH meteo objavio zastrašujući snimak nevremena

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04.10.2026 18:42

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Лед у Парагвају
Foto: Screenshot

Snažno nevrijeme pogodilo je juče Asunsion, glavni grad Paragvaja, i okolna područja, donoseći obilnu kišu, olujni vjetar i izuzetno krupnu tuču.

Stanovnici su zabilježili prizore ogromnih komada leda koji su padali na ulice i objekte, a pojedina zrna bila su veličine teniske loptice, odnosno nekoliko centimetara u prečniku.

Tuča je pričinila značajnu materijalnu štetu. Brojni automobili ostali su sa razbijenim staklima i udubljenjima na karoseriji, dok su oštećeni i krovovi kuća, posebno oni od lima i drugih lakših materijala. Lokalni mediji objavili su brojne snimke posljedica nevremena.

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Prema navodima paragvajskih meteorologa, najveća zrna mogla su dosezati i 10 do 12 centimetara u prečniku, što predstavlja izuzetno opasnu veličinu tuče.

Oluju su pratili i snažni udari vjetra koji su na pojedinim lokacijama bili blizu 100 kilometara na sat.

Nevrijeme nije pogodilo samo Asunsion, već i više gradova u departmanu Central, uključujući San Lorenco, Luk, Lambare, Nemby i Fernando de la Mora.

Zabilježeni su prekidi u snabdijevanju električnom energijom, dok su službe na terenu počele pomagati stanovništvu čiji su domovi pretrpjeli štetu.

Meteorolozi objašnjavaju da su visoke temperature i velika količina vlage u atmosferi stvorile izrazito nestabilne uslove za razvoj snažnih grmljavinskih oluja. Snažne uzlazne struje unutar olujnih oblaka omogućile su ledu da raste prije nego što je pao na tlo.

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Asunsion se sada suočava s posljedicama nevremena, dok meteorološke službe upozoravaju na mogućnost novih snažnih oluja u narednom periodu.

Zastrašujući snimak nevremena objavila je i stranica BH meteo.

(Radiosarajevo)

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