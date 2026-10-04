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Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

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04.10.2026 19:31

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Први резултати избора - Извор СНСД
Foto: SNSD

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 11.000 glasova više od kandidata SDS-a Branke Blanuše, pokazuju prvi podaci SNSD-a.

Kako navode iz ove partije, Minić ima 40.629, a Blanuša 29.971 glasova.

Obrađeno je oko 13,5 odsto biračkih mjesta.

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