Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 11.000 glasova više od kandidata SDS-a Branke Blanuše, pokazuju prvi podaci SNSD-a.
Kako navode iz ove partije, Minić ima 40.629, a Blanuša 29.971 glasova.
Obrađeno je oko 13,5 odsto biračkih mjesta.
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