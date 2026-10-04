Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: SNSD

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 11.000 glasova više od kandidata SDS-a Branke Blanuše, pokazuju prvi podaci SNSD-a.

Kako navode iz ove partije, Minić ima 40.629, a Blanuša 29.971 glasova. Obrađeno je oko 13,5 odsto biračkih mjesta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.