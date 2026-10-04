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U Rogatici na dva biračka mjesta produženo glasanje

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04.10.2026 19:20

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Избори изборне технологије гласање скенери
Foto: ATV

U Rogatici je u 19.00 časova zatvoreno 18 biračkih mjesta, dok je glasanje na dva biračka mjesta produženo.

Glasanje je na dva biračka mjesta produženo zbog kašnjenja prilikom otvaranja jutros u 7.00 časova, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Neda Obradović.

U Rogatici je pravo glasa imalo 8.700 birača.

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Tag :

Izbori 2026

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