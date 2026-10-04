Ovo je izlaznost na opštim izborima do 15 časova

Izlaznost do 15 časova na opštim izborima

Doboj

U Doboju je do 15.00 časova glasalo 38 odsto građana upisanih u birački spisak, rečeno je u Gradskoj izbornoj komisiji. Za opšte izbore u Doboju upisana su 63.118 birača, prenosi Srna

Trebinje

U Trebinju je do 15.00 časova izašlo 39,78 odsto birača, a očekuje se da glasanje bude produženo na pojedinim biračkim mjestima, izjavio je Srni predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Siniša Terzić.

Terzić je istakao da je na jednom biračkom mjestu glasanje bilo u prekidu sat vremena jer glasački listići za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nisu bili kompatibilni sa skenerom, bili su širi nekoliko milimetara.

On je naveo da je ranije danas bilo problema sa biračkim mjestima koja nisu otvorena na vrijeme zbog čega vjeruje da će tu biti produženo vrijeme glasanja.

"Svi ti prekidi u trajanju do tri časa će se nadoknaditi u vremenu koliko je prekid trajao", rekao je Terzić, te dodao da se glasanje sada odvija svojim tokom.

Derventa

Na području Dervente do 15.00 časova glasala su 7.193 birača ili 22,36 odsto, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji.

Pravo glasa u Derventi ima 33.280 birača, koji mogu glasati na 43 redovna biračka mjesta, a angažovano je i 10 mobilnih timova.

Mrkonjić Grad

Na području Mrkonjić Grada do 15.00 časova svoje pravo glasa ostvarilo je 5.416 birača ili 31,31 odsto, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Slobodan Rajković.

Pored redovnih biračkih mjesta na kojima birači mogu da ostvare svoje pravo glasa, na terenu je i šest mobilnih timova.

Pravo glasa ima 17.301 birač.

Petrovo

U Petrovu je do 15.00 časova glasalo 31,88 odsto birača, rečeno je iz Opštinske izborne komisije.

U birački spisak u Petrovu upisano 6.150 glasača.

U BiH se održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Bijeljina

Izlaznost birača u Bijeljini do 15.00 časova je 29,52 odsto i niža je za osam odsto nego na posljednjim opštim izborima, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije dijana Savić Božić.

Svi skeneri su u funkciji, prvi put je danas rekla Božićeva novinarima i najavila da će, u dogovoru sa Centralnom izbornom komisijom, glasanje biti produženo na mjestima gdje se kasnilo.

Prema njenim riječima, GIK do sada nije imao pritužbe na tok izbora.

Šamac

Na području Šamca do 15.00 časova glasao je 5.371 birač ili 34,59 odsto, a izborni proces se odvija bez problema, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Ružca Mokrić.

"Nema velikih gužvi na biračkim mjestima. Glasanje protiče mirno, bez problema", rekla je Mokrićeva.

Ukoliko se pojave neki sitni problem, ona je navela da se rješavaju na licu mjesta.

Pravo glasa na području opštine Šamac ima 15.341 birač. Građani svoje pravo ostvaruju na 26 biračkih mjesta, a mobilni tim obilazi 132 glasača koji zbog bolesti ne mogu doći na birališta.

Jezero

U opštini Jezero do 15.00 časova glasao je 441 birač ili 28,22 odsto, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Ilijana Pavlović.

Pavlovićeva je navela da pravo glasa u ovoj lokalnoj zajednici imaju 1.142 birača.

Ona je dodala da se izborni proces odvija bez problema na dva biračka mjesta.

Kneževo

U opštini Kneževo je do 15.00 časova glasalo 3.127 birača ili 35,5 odsto, rekao je Srni član Opštinske izborne komisije /OIK/ Njegoš Dukić.

Dukić je rekao da je u toku zamjena skenera na jednom većem biračkom mjestu.

Na području opštine Kneževo ima 20 redovnih biračkih mjesta, a organizovana su tri mobilna tima.

Bratunac

Na području Bratuca do 15.00 časova izašlo je 32,97 odsto birača, a glasanje će biti produženo na tri birališta, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Mijat Ćirković.

Ćirković je naveo da su zbog tehničke neispravnosti zamijenjeni skeneri na tri biračka mjesta, na kojima će biti produženo glasanje za onoliko vremena koliko je bilo prekinuto zbog zamjene skenera.

Napomenuo je da glasanje otežava veliki broj birača prijavljenih nakon 20. avgusta čija se imena ne nalaze na biračkom spisku, pa im OIK izdaje potvrde za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima.

U Bratuncu pravo glasa ima 19.062 birača koje mogu da ostvare na 27 biračkih mjesta. Angažovana su i tri mobilna tima koji posjećuju stare i nepokretne osobe i omogućavaju im da ostvare svoje biračko pravo na kućnim adresama.

Pale

Na opštim izborima u opštini Pale do 15.00 časova glasalo je 8.397 glasača ili 42,19 odsto, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Predrag Slijepčević.

U ovoj opštini pravo glasa imaju 19.902 birača.

Nisu prijavljeni problemi u izbornom procesu.

Šekovići

U Šekovićima je do 15.00 časova glasalo 2.894 birača ili 43,60 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Nebojša Vidaković.

U ovoj opštini pravo glasa ima ukupno 7.453 glasača.

Oni mogu da glasaju na 11 biračkih mjesta, jednim sa nepotvrđenim glasačkim listićima i u odsustvu, a 822 birača glasaće putem pošte.

Novi Grad

U Novom Gradu do 15.00 časova glasalo je 7.379 birača ili 28,7 odsto, rečeno je u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

Predsjednik OIK-a Ljuban Knežević kaže da, nakon što su otklonjeni problemi kojih je jutros bilo na nekoliko skenera, izborni proces protiče bez većih problema.

U Novom Gradu jutros u 7.00 časova otvoreno je 45 biračkih mjesta. Pravo glasa ima 25.870 građana.

Šamac

U Šipovu su do 15.00 časova glasala 2.953 birača ili 28,22 odsto, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Vida Rakita.

Rakita je navela da pravo glasa ima 10.519 birača.

Glasa se na 17 biračkih mjesta, a na terenu su i dva mobilna tima.

Čelinac

U Čelincu je do 15.00 časova glasalo 41,51 odsto birač, a situacija se stabilizovala i skeneri funkcionišu, ali neke birače ne mogu da identifikuju, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Milan Pejanović.

"Neke birače ne možemo identifikovati na tim uređajima, ostalo je sve u redu. Nema incidenata", naveo je Pejanović.

On je rekao da mjestimično ima gužve u intervalima, navodeći da se birač na glasanju zadrži u prosjeku oko pet minuta.

"Ukoliko bude prekida u toku glasanja biće po nekih 15-tak minuta pomjereno zatvaranje, ne bi trebalo više", naveo je Pejanović.

On je rekao da su biračka mjesta u opštini Čelinac otvorena jutros sa nekoliko minuta zakašnjenja.

Glasanje u ovoj opštini odvija se na 26 redovnih biračkih mjesta, a pravo glasa ima 15.580 birača.

Angažovana su dva mobilna tima, a pravo glasa putem njih obaviće 60 registrovanih građana.

Sokolac

Na Sokocu je do 15.00 časova na opštim izborima glasalo 46,81 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Dragan Bašević.

Na Sokocu su registrovana 10.384 birača.

Glasa se na 15 redovnih biračkih mjesta, a formiran je i jedan mobilni tim.

Bašević je rekao da se glasanje odvija bez problema.

Bileća

U Bileći je do 15.00 časova glasalo 4.085 ili 41,7 odsto birača, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

U Bileći pravo glasa ima 9.798 birača, koji će moći da glasaju na 21 redovnom biračkom mjestu, a formirani su i po jedan mobilni tim za grad i za sela, dok je jedno biračko mjesto sa nepotvrđenim glasačkim listićima pridruženo redovnom biračkom mjestu.

"Za sada nema nikakvih problema prilikom glasanja", naveli su iz OIK-a.

U BiH se danas održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Prnjavor

Na području Prnjavora do 15.00 časova glasalo je 10.376 birača ili 26,23 odsto, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji /GIK/.

U Prnjavoru pravo glasa ima 39.561 birač.

Predviđeno je 50 redovnih biračkih mjesta, uz jedno za glasanje u odsustvu.

Kostajnica

Na području Kostajnice do 15.00 časova glasalo je 1.520 birača ili 31,09 odsto, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Svjetlana Bajalica.

Bajalica je dodala da izborni proces protiče bez većih problema.

Na području opštine Kostajnice glasa se na 11 redovnih biračkih mjesta, biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim, kovertiranim glasačkim listićima i biračkom mjestu za glasanje u odsustvu.

Formiran je i jedan mobilni tim za koji je prijavljen 31 birač.

Pravo glasa ima 4.920 glasača.

Vlasenica

U opštini Vlasenica do 15.00 časova glasalo je 3.805 birača ili 40,35 odsto, a na pojedinim biračkim mjestima još ima zastoja zbog tehničkih problema, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Sanja Ristić.

Pravo glasa imaju 9.692 birača, koja će glasati na 19 redovnih biračkih mjesta, jednom za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima.

Angažovana su i četiri mobilna tima.

Rogatica

U Rogatici je do 15.00 časova glasalo je 4.442 birača, što je 46,14 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Neda Obradović.

Registrovano je 8.700 birača.

Birači mogu glasati na 20 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

Kalinovik

U Kalinoviku je do 15.00 časova glasalo 53,81 odsto ili 924 od ukupno 1.694 birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Marko Bozalo.

Prema njegovim riječima, izborni proces na osam redovnih biračkih mjesta u ovoj opštini protiče bez problema.

U BiH se održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Srbac

U opštini Srbac je do 15.20 časova glasalo 6.774 ili 39,27 odsto birača, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Duško Mitrić.

Mitrić je naveo da, osim povremenog zastoja skenera čiji se kvarovi brzo otklone, nema drugih poteškoća u izbornom procesu.

Birači na području opštine Srbac mogu da glasaju da 33 redovna biračka mjesta, a

angažovana su tri mobilna tima.

Foča

U Foči je do 15.00 časova glasalo 6.156 birača ili 37,7 odsto, a zbog zastoja u radu skenera glasanje će biti produženo na nekoliko birališta, naveli su iz Gradske izborne komisije /GIK/.

Predsjednik GIK-a Vladimir Kulić rekao je da je na tri biračka mjesta glasanje prekidano zbog zastoja u radu skenera, pa će za toliko vremena biti produženo.

U Rječici glasanje će biti produženo sat vremena, u Centru dva 45 minuta, a dva i po sata u Miljevini dva.

Glasanje će biti produženo i na mjestima gdje je početak izbornog procesa kasnio, a kašnjenja su iznosila od 10 do 30 minuta.

Za opšte izbore u birački spisak upisano je 16.327 birača.

Gradiška

U Gradišci su na opštim izborima do 15.00 časova glasala 15.982 birača ili 29,15 odsto od ukupno 54.833 upisana u birački spisak, potvrđeno je iz Gradske izborne komisije /GIK/.

U odnosu na opšte izbore 2022. godine izlaznost je manja za oko 2.300 birača.

Izborni proces odvija se bez većih problema, na svih 90 biračkih mjesta i posredstvom jednog mobilnog tima.

Gacko

U Gacku su do 15.00 časova glasala 3.364 birača ili 42,97 odsto, podaci su Centralne izborne komisije BiH.

Prema podacima, pravo glasa u Gacku ima 7.828 birača.

U BiH danas se održavaju opšti izbori.