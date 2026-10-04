Ako još niste glasali, a imate nejasnoća: Pogledajte detaljno objašnjenje

Danas građani Bosne i Hercegovine na Opštim izborima biraju novu vlast na više nivoa. Ukoliko još uvijek niste glasali, a imate nejasnoće, u nastavku vam donosimo detaljno pojašnjenje kako to da uradite.

Prilikom dolaska na biračko mjesto, birač pokazuje važeći lični dokument i biometrijski se identifikuje (otisak kažiprsta) nakon čega se provjerava u biračkom spisku i dobija odgovarajuće glasačke listiće.

Nakon preuzimanja listića, birač odlazi samostalno na mjesto predviđeno za glasanje i tajno označava kandidate ili političke stranke za koje želi glasati.

Nakon toga glasačke listiće ubacuje u skener, a sve prate članovi biračkog odbora.

Detaljnije pogledajte u priloženom video snimku.