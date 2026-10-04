Logo

Ako još niste glasali, a imate nejasnoća: Pogledajte detaljno objašnjenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 15:26

Komentari:

0
Избори, гласање, скенер
Foto: ATV / Branko Jović

Danas građani Bosne i Hercegovine na Opštim izborima biraju novu vlast na više nivoa. Ukoliko još uvijek niste glasali, a imate nejasnoće, u nastavku vam donosimo detaljno pojašnjenje kako to da uradite.

Prilikom dolaska na biračko mjesto, birač pokazuje važeći lični dokument i biometrijski se identifikuje (otisak kažiprsta) nakon čega se provjerava u biračkom spisku i dobija odgovarajuće glasačke listiće.

Nakon preuzimanja listića, birač odlazi samostalno na mjesto predviđeno za glasanje i tajno označava kandidate ili političke stranke za koje želi glasati.

Nakon toga glasačke listiće ubacuje u skener, a sve prate članovi biračkog odbora.

Detaljnije pogledajte u priloženom video snimku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

izbori

Izbori 2026

glasanje

kako glasati na izborima

Komentari (0)

Više iz rubrike

Изборне технологије. Избори 20026.

BiH

Stranački aktivisti dijelili promotivni materijal kod birališta, policija ga oduzela

4 h

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

BiH

Oglasio se MUP Kantona Sarajevo: Evo kako protiče izborni dan

5 h

0
Скенер на изборима 2026.

BiH

Novi podaci: Do 14 sati glasalo 20,6 odsto birača

5 h

0
Скенер на изборима 2026.

BiH

CIK BiH: Moguće produženje glasanja, ali i ponavljanje izbora na pojedinim mjestima

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

19

27

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

19

21

Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

19

20

U Rogatici na dva biračka mjesta produženo glasanje

19

14

Istorijski niska izlaznost, glasalo 1.3 miliona građana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima