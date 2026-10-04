Ako još niste glasali, a imate nejasnoća: Pogledajte detaljno objašnjenje

Autor:ATV redakcija
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Danas građani Bosne i Hercegovine na Opštim izborima biraju novu vlast na više nivoa. Ukoliko još uvijek niste glasali, a imate nejasnoće, u nastavku vam donosimo detaljno pojašnjenje kako to da uradite.
Prilikom dolaska na biračko mjesto, birač pokazuje važeći lični dokument i biometrijski se identifikuje (otisak kažiprsta) nakon čega se provjerava u biračkom spisku i dobija odgovarajuće glasačke listiće.
Nakon preuzimanja listića, birač odlazi samostalno na mjesto predviđeno za glasanje i tajno označava kandidate ili političke stranke za koje želi glasati.
Nakon toga glasačke listiće ubacuje u skener, a sve prate članovi biračkog odbora.
Detaljnije pogledajte u priloženom video snimku.
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