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CIK BiH: Moguće produženje glasanja, ali i ponavljanje izbora na pojedinim mjestima

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04.10.2026 12:37

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Скенер на изборима 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Biračka mjesta na kojima je bilo kašnjenja u otvaranju ili prekida rada mogla bi raditi duže, dok bi na mjestima gdje izbori nisu mogli biti održani glasanje moglo biti ponovljeno, potvrdila je član CIK BiH Irina Hadžiavdić.

„U skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, ako dođe do prekida rada na buiračkom mjestu do tri sata ili kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta, onda se biračka mjesta ostavljaju da rade duže u tom periodu koliko je trajalo kašnjenje ili za to vrijeme koliko je trajao prekid“, rekla je Irina Hadžiavdić, član CIK BiH-a.

Kašnjenja na biračkim mjestima

Kako Hadžiavdićeva dalje navodi, ukoliko su kašnjenja bila duža od tri sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i tri sata nakon sedam sati, što bi značilo nakon deset sati, donijeće CIK BiH u saradnji sa opštinskom, odnosno sa gradskom izbornom komisijom, te će prema njenim riječima to najvjerovatnije biti slučaj Bijeljine te možda još nekih mjesta.

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„Što se tiče ponavljanja izbora, izbori se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu mogli dogoditi. Mi imamo informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica i te će izborne komisije dobiti jasne instrukcije“, poručila je Hadžiavdićeva. Do navedenog može doći u roku od 7 te najduže 30 dana, kako je ona kazala.

Cilj CIK BiH-a je da se izborni provedu sa specifičnim izbornim tehnologijama te da to bude jedinstven način provođenja izbora, kazala je Hadžiavdić.

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glasanje

biračko mjesto

Izlaznost na izborima

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