Gužve na biračkim mjestima u Istočnom Novom Sarajevu

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Foto: ATV

Velike gužve su na svim biračkim mjestima u Srednjoj školi u Istočnom Novom Sarajevu.

Ispred svakog biračkog mjesta su redovi sa više desetina glasača. Ranije ja ATV iz OIK poručeno da su sva birališta otvorena, a da se manji tehnički problemi rješavaju. BiH CIK BiH: Moguće produženje glasanja, ali i ponavljanje izbora na pojedinim mjestima

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