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Gužve na biračkim mjestima u Istočnom Novom Sarajevu

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04.10.2026 13:15

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Избори
Foto: ATV

Velike gužve su na svim biračkim mjestima u Srednjoj školi u Istočnom Novom Sarajevu.

Ispred svakog biračkog mjesta su redovi sa više desetina glasača.

Ranije ja ATV iz OIK poručeno da su sva birališta otvorena, a da se manji tehnički problemi rješavaju.

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Istočno Novo Sarajevo

izbori

Izbori 2026

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