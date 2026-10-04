Gužve na biračkim mjestima u Istočnom Novom Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Velike gužve su na svim biračkim mjestima u Srednjoj školi u Istočnom Novom Sarajevu.
Ispred svakog biračkog mjesta su redovi sa više desetina glasača.
Ranije ja ATV iz OIK poručeno da su sva birališta otvorena, a da se manji tehnički problemi rješavaju.
BiH
CIK BiH: Moguće produženje glasanja, ali i ponavljanje izbora na pojedinim mjestima
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