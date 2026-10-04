Minić glasao u Šamcu

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Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić glasao je danas u Šamcu.

On je svoju građansku dužnost obavio u Domu penzionera. Gradovi i opštine Bojić glasao u Laktašima: Građanska dužnost obavljena

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