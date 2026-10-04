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Minić glasao u Šamcu

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04.10.2026 12:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић гласао на општим изборима, 04.10.2026.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić glasao je danas u Šamcu.

On je svoju građansku dužnost obavio u Domu penzionera.

Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić glasao u Laktašima: Građanska dužnost obavljena

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Savo Minić

Izbori 2026

Opšti izbori 2026

Šamac

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