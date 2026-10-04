Minić glasao u Šamcu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić glasao je danas u Šamcu.
On je svoju građansku dužnost obavio u Domu penzionera.
Gradovi i opštine
Bojić glasao u Laktašima: Građanska dužnost obavljena
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