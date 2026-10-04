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Otklonjeni kvarovi na sedam biračkih mjesta u Novom Gradu, dva i dalje ne rade

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04.10.2026 11:11

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Foto: ATV

U Novom Gradu su otklonjeni zastoji na sedam biračkih mjesta, a dva i dalje ne rade zbog problema sa skenerima, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije Ljuban Knežević.

Knežević je podsjetio da je jutros u 7.00 časova otvoreno svih 45 biračkih mjesta, ali da se dva i po sata nakon toga na devet biračkih mjesta pojavio problem sa skenerima, prenosi Srna.

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Novi Grad

glasanje

Izbori 2026.

biračko mjesto

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