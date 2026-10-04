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Saobraćajka u Banjevici, ima povrijeđenih

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04.10.2026 12:08

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Vozač motornog vozila teže je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu Trebinje-Nikšić, u naselju Banjevci, potvrđeno je za ATV iz Bolnice Trebinje.

"Riječ je o multiplom povredama glave, grudnog koša i lijevog ramena. Dijagnostička obrada je u toku, a lice će biti zadržano na bolničkom liječenju na Odjeljenju hirurgije sa ortopedijom", rekli su za ATV iz trebinjske Bolnice.

Iz Policijske uprave Trebinje za ATV je potvrđeno da je u nezgodi učestvovalo jedno vozilo.

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"Uviđaj je u toku, a saobraćaj na toj dionici je obustavljen", naveli su iz PU Trebinje.

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Saobraćajna nezgoda

povrijeđeni

Trebinje

udes

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