Saobraćajka u Banjevici, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Vozač motornog vozila teže je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu Trebinje-Nikšić, u naselju Banjevci, potvrđeno je za ATV iz Bolnice Trebinje.
"Riječ je o multiplom povredama glave, grudnog koša i lijevog ramena. Dijagnostička obrada je u toku, a lice će biti zadržano na bolničkom liječenju na Odjeljenju hirurgije sa ortopedijom", rekli su za ATV iz trebinjske Bolnice.
Iz Policijske uprave Trebinje za ATV je potvrđeno da je u nezgodi učestvovalo jedno vozilo.
Hronika
Završen uviđaj nakon teške nesreće kod Sokoca, biće obavljena obdukcija tijela
"Uviđaj je u toku, a saobraćaj na toj dionici je obustavljen", naveli su iz PU Trebinje.
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