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Pijani službenik DKP-a pucao po Kneževu

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03.10.2026 16:45

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Пијани службеник ДКП-а пуцао по Кнежеву
Foto: ATV

Policija u Kneževu uhapsila je Sergeja Š. iz ovog mjesta zbog sumnje da je pod dejstvom alkohola pucao iz pištolja u prisustvu drugih ljudi.

"Navedeno lice sumnjiči se da je noćas oko 03,00 časa u Kneževu ispalio jedan hitac iz pištolja u prisustvu nekoliko drugih lica. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, kojom prilikom su pronađeni i izuzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Od lica S.Š. uz potvrdu je oduzet navedeni pištolj sa pripadajućom municijom", saopšteno je iz policije.

Inače, osumnjičeni Sergej Š. je službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Kako navode, kod osumnjičenog je utvrđeno prisustvo 1,34 g/kg alkohola u organizmu.

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Tagovi :

Policija

Kneževo

pištolj

PU Banjaluka

policajac

hapšenje

DKP

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