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Turista umalo uhapšen zbog kese: Ovo su najčudnija pravila na granicama

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02.10.2026 14:23

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Торба кеса
Foto: TikTok/Screenshot

Ono što je u jednoj zemlji potpuno uobičajeno, na drugom kraju planete može biti razlog za visoku novčanu kaznu, oduzimanje imovine ili čak deportiranje i zatvor.

Dok većina putnika provjerava vize i pasoše, retko ko istražuje detaljne liste zabranjenih predmeta koji se na granicama tretiraju kao ozbiljan prekršaj.

Jedan od najneobičnijih incidenata dogodio se u Keniji, gdje je turista Ahmed Abdel Kader umalo završio iza rešetaka jer je imao plastičnu kesu oko flašice sa vodom. Kenija je još 2017. godine uvela strogu zabranu proizvodnje, uvoza i korišćenja plastičnih kesa, pa obična ambalaža tamo predstavlja ozbiljan pravni problem.

Na Barbadosu zabranjena kamuflaža, u Tajlandu karte

Spisak čudnih pravila nastavio je da šokira turiste širom svijeta:

Barbados: Strogo je zabranjeno nošenje bilo kakve kamuflažne i maskirne odeće, čak i za malu djecu.

Tajland: Prema zakonu o kontroli kockanja, pojedinac ne smije da poseduje više od 120 karata za igranje, a kršenje vodi do zatvorske kazne.

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Novi Zeland: Zbog biološke bezbjednosti mora da se prijavi sve - od hrane do blatnjave obuće sa tragovima zemlje.

Sardinija: Za uzimanje peska, kamenčića ili školjki sa plaže kao suvenira predviđene su kazne od 500 do čak 3.000 evra.

Stroge kontrole za lijekove i vejpove

Po posebnoj rigoroznosti ističu se Japan i Ujedinjeni Arapski Emirati. Japan zahtjeva posebne dozvole za veće količine lijekova na recept, dok UAE proizvode sa CBD-om tretira jednako kao narkotike.

Sa druge strane, Singapur i Maldivi vodi rat protiv elektronskih cigareta. U Singapuru su kazne za posjedovanje vejpa pooštrene na čak 10.000 singapurskih dolara, dok su na Maldivima potpuno zabranjeni vejpovi, alkohol i proizvodi od svinjetine, prenosi B92.

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granična kontrola

pravila na granici

Kontrola na granici

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