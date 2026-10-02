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"Armagedon" ulovio osumnjičene za pedofiliju

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02.10.2026 14:21

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Хапшење у Србији, акција Армагедон
Foto: MUP Srbije

Policija je na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsila pet osoba u nastavku akcije "Armagedon" zbog se*sualne eksploatacije djece.

Uhapšeni, čiji su inicijali M.D, Đ.P, E.B, V.C. i A.A. osumnjičeni su da su u dužem periodu, putem internet aplikacija za razmjenu datoteka preuzimali, čuvali i dijelili fotografije i video-zapise nastale seksualnom eksploatacijom djece.

Oni su osumnjičeni i da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloljetnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom.

Prilikom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme, pronađena je veća količina fotografija i video-zapisa, nastalih iskorištavanjem maloljetnih lica u pornografske svrhe, kao i poruke seksualnog sadržaja kojima su, kako se sumnja, osumnjičeni polno uznemiravali djecu i maloljetna lica.

Sumnja se da je Đ.P, koristeći lažne naloge na društvenim mrežama, stupio u komunikaciju sa jednim djetetom, od kojeg je zahtijevao i pribavio eksplicitne fotografije.

U mobilnim telefonima koje je koristio pronađeni su materijali nastali seksualnom eksploatacijom djece i poruke razmijenjene sa više oštećenih maloljetnih lica sa teritorije Srbije.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela u vezi sa seksualnom eksploatacijom djece na internetu i polnim uznemiravanjem, a protiv jedne osobe podnesena je krivična prijava u redovnom postupku, saopštio je danas MUP.

Osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti provedeni nadležnom tužilaštvu.

Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, policijskim upravama u Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici i Upravom granične policije.

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Tagovi :

pedofilija

Srbija

hapšenje

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