Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču: Sumnja se da je sin izgladnjivao

Tijelo žene S. S. pronađeno je juče u popodnevnim satima u porodičnoj kući u opštini Novi Bečej, u kojoj je živjela sa sinom M. S.

Prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavile u medijima, dijelovi tijela pronađeni su u zamrzivaču, nakon čega je njen sin priveden i upućen u psihijatrijsku ustanovu.

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, tijelo žene poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Obdukcija bi trebalo da utvrdi vrijeme i uzrok smrti, kao i da pokaže da li je žena preminula prirodnom smrću ili je njena smrt posljedica povreda.

Prema nezvaničnim saznanjima, jedna od mogućnosti koja se ispituje jeste da je žena izjvesno vrijeme bila izgladnjivana, odnosno da joj sin nije obezbjeđivao adekvatnu ishranu. Takođe se provjerava i mogućnost da joj je eventualno nanio povrede koje su dovele do smrti.

Za sada, međutim, nema zvanične potvrde o uzroku smrti, a konačan odgovor trebalo bi da da obdukcioni nalaz. Policija i tužilaštvo nakon dobijanja izvještaja utvrđivaće da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela.

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M. S. se trenutno nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, a o daljim koracima u postupku Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu odlučiće nakon što budu poznati rezultati obdukcije i drugih provjera koje se sprovode.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je žena preminula, kao i kada je nastupila smrt.

(Blic)