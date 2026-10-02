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Kovačević: Glas za Minića i Cvijanović potvrda pobjede Srpske nad Šmitom i Marfijem

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02.10.2026 10:34

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da će u nedjelju, 4. oktobra biti održani prvi izbori od Dejtonskog mirovnog sporazuma bez visokog predstavnika u BiH i istakao da je to pobjeda Milorada Dodika i naroda Republike Srpske.

"Naš narod će u nedjelju, glasajući za Željku Cvijanović i Savu Minića potvrditi tu pobjedu, ili glasajući za druge izabrati povratak visokih predstavnika i otimanje imovine Republici Srpskoj", naveo je Kovačević.

Kovačević je ukazao da se nikada ne smije zaboraviti da su u jeku njihovih najjačih napada na Republiku Srpsku Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Marinko Božović primali, ugošćavali, išli im na noge i uvažavali Kristijana Šmita i Majkla Marfija i od njih tražili da, mimo narodne volje, uklone Milorada Dodika.

"Ne smijemo zaboraviti ni da je Branko Blanuša u sarajevskim studijima obećavao da će pitanje tzv. državne imovine rješavati u institucijama BiH, čime je direktno pristao na otimanje imovine Republike Srpske. Jer svi znamo da onaj ko se za grunt pita, da je grunt njegov", naveo je Kovačević na "Iksu".

Kovačević je naglasio da je Republika Srpska pobijedila i Šmita i Marfija, sa sebe skinula okove sankcija, otvorila mnoga vrata širom svijeta i nalazi se samo na korak do konačnog političkog, diplomatskog i ekonomskog trijumfa.

"Siguran sam da će naš narod to prepoznati i podržati i da nikako neće glasati za poraz Republike Srpske. Živjela Srpska!", poručio je Kovačević.

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Radovan Kovačević

Savo Minić

Željka Cvijanović

Izbori 2026

Komentari (4)

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