Masovna tuča u centru grada: Sve počelo napadom na konobara

U ulici Zelenih Beretki u centru Sarajeva je juče došlo do masovne tučnjave, a sve je započelo napadom na konobara.

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, u 16.42 sati prijavljeno im je da je nepoznati muškarac napao konobara.

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Po izlasku na teren, zatečen je samo konobar, koji je upućen na ljekarsku obradu. U bolnici mu je konstatovana laka tjelesna povreda.

Policijski uviđaj je izvršen na mjestu tučnjave, a saslušan je i određeni broj svjedoka.

"Operativnim radom se došlo do podataka da su se sukobila dva muškarca s jedne i četiri muškarca s druge strane", rečeno je.

Policija još uvijek ispituje sve okolnosti sukoba, kao i identitete aktera, a tužilaštvo tek treba kvalifikovati ovaj događaj nakon što se utvrde svi detalji.

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Ranije je Kliks objavio videosnimak na kojem se vidi tučnjava i učesnici koji koriste barske stolice i letve kako bi udarali jedni druge. Na kraju snimka, dok nekoliko aktera odlazi, čuje se da jedan dobacuje: "Eto me za 10 minuta. Svi ćete na**bati."

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, a prijetnja o povratku nije ostvarena.