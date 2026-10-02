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Novac za liječenje žene potrošio na kocku: Evo koliko će da robija

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02.10.2026 12:32

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Кладионица апарати
Foto: Pexels

Dino Ljutić (42) nepravosnažno je osuđen na tri i po godine zatvora zbog prevare i pranja novca nakon što je, prema presudi Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu, dio novca prikupljenog za liječenje njegove tada teško bolesne supruge koristio za igre na sreću.

Sud mu je naložio i uplatu 579.720,19 evra, odnosno oko 1,13 miliona KM, u državni budžet.

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je Ljutić pokrenuo akciju prikupljanja pomoći za suprugu Anu-Mariju, koja je bolovala od raka.

Tokom suđenja tvrdio je da je novac prikupljao kako bi porodici obezbijedio liječenje i pomoć u teškom periodu, dok je tužilaštvo tvrdilo da je dio sredstava nenamjenski trošio, uključujući i na onlajn igre na sreću.

„Život mi se raspao u jednom danu“

Ljutić je u završnoj odbrani govorio o periodu u kojem se njegova supruga liječila od raka, dok je i njihov sin imao zdravstvenih problema.

Prema njegovim riječima, porodica se našla u teškoj finansijskoj situaciji nakon što je supruga otišla na bolovanje, a on preuzeo brigu o djeci i domaćinstvu.

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"Moram reći da mi se život praktično raspao u jednom danu. Nijedna moja akcija, kao ni akcije mojih prijatelja, nisu bile pokrenute da se neko prevari, već da se mojoj supruzi pomogne", rekao je Ljutić na sudu, prenose hrvatski mediji.

Naveo je da je u jednom trenutku počeo da igra onlajn igre na sreću kako bi, kako je tvrdio, skrenuo misli sa teške situacije u kojoj se nalazio.

Tvrdio je i da novac nije koristio za lične potrebe niti za otplatu ranijih dugova.

Na kraju je izrazio kajanje i izvinio se javnosti, navodeći da se drži obećanja koja je dao supruzi na samrti i da želi da učini sve kako bi odgajao njihovu djecu, piše „Jutarnji list“.

Milioni kuna stigli na račune

Prema podacima iz sudskog postupka, na račune Ljutića i njegove porodice uplaćeno je više od 4,3 miliona kuna, odnosno oko 580.000 evra.

Dio tog novca odnosio se i na druge prihode porodice, poput plata, invalidnine, penzija i dječijih dodataka.

Finansijski vještak Rodoljub Prpić utvrdio je da je sa računa za igre na sreću isplaćeno više od 2,44 miliona kuna.

Prema nalazu vještaka, nakon uračunavanja različitih prihoda i dobitaka, na igre na sreću potrošeno je 2.350.611,72 kune, odnosno oko 620.000 KM.

U postupku je utvrđeno i da je novac uplaćivan na račune više priređivača igara na sreću, a dio sredstava potom je prebacivan na privatne račune.

Vještak: Nije bio zavisan od kockanja

Sudski vještak psihijatar Davor Zdunić analizirao je Ljutićevo stanje u periodu u kojem je igrao igre na sreću.

Prema njegovom nalazu, Ljutić u vrijeme počinjenja djela nije bio zavisan od kockanja, već je bio sklon toj štetnoj navici.

Vještak je naveo da je Ljutić u tom periodu vjerovatno bio izložen velikom životnom stresu zbog bolesti supruge i porodičnih okolnosti.

Ljutić je nepravosnažno osuđen na tri i po godine zatvora. U kaznu bi, ukoliko presuda postane pravosnažna, trebalo da bude uračunato i sedam mjeseci koje je proveo u istražnom zatvoru.

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Klađenje

liječenje

Zagreb

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