Zemljotres u Hrvatskoj: Zatreslo se tlo kod Zagreba

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u petak, 2. oktobra 2026. godine u 06.59 časova, na području Hrvatske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.4381 i dužine 16.1825 kod Jastrebskog, južno od Zagreba.
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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 12.2 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
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