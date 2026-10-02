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Zemljotres u Hrvatskoj: Zatreslo se tlo kod Zagreba

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02.10.2026 07:51

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Земљотрес у Хрватској: Затресло се тло код Загреба
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u petak, 2. oktobra 2026. godine u 06.59 časova, na području Hrvatske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.4381 i dužine 16.1825 kod Jastrebskog, južno od Zagreba.

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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 12.2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

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Hrvatska

Zagreb

Zemljotres

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