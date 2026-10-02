Ove banjalučke ulice danas neće imati struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio naselja Borkovići (Mirnići) danas ostaje bez stuje od 09:00 do 12:00 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Milovana Hrvaćanina i Save Ljuboje, dok dijelovi ulica Vladislava Skarića i Mis Adeline Irbi neće imati od 09:00 do 14:00 časova.

Bez struje će sutra ostati i dijelovi ulica Braće Mažar i majke Marije, Cara Dušana, Kninska, Kralja Petra I Karađorđevića br. 45-87, Marije Bursać i Vojvode Momčila u periodu od 09:00 do 15:00 časova.