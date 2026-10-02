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Ana Nikolić najavila povlačenje sa estrade: "Sve me nervira"

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02.10.2026 08:28

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Ana Nikolić pjevačica
Foto: HYPE TV/YouTube

Nakon posljednjeg studijskog albuma i oproštajne turneje po Srbiji, Ana Nikolić planira da zauvijek okači mikrofon o klin, a otkrila je i dva ključna razloga za to.

Pjevačica Ana Nikolić donijela je odluku da ubrzo okonča svoju muzičku karijeru. Pop zvijezda trenutno priprema svoj posljednji studijski album, kao i veliku oproštajnu turneju po većim gradovima u Srbiji.

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Kako je istakla, publici duguje spektakularan oproštaj i obimnu turneju sa više velikih koncerata u Beogradu.

— Dugujem publici zaista jedan veliki koncert, možda i dva ili tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. To će biti jedna velika turneja, koju ja sada pripremam s novim, sljedećim albumom, vjerovatno i oproštajnim — ispričala je pjevačica u emisiji Ekskluzivno.

Ana je otvoreno navela dva glavna razloga zbog kojih želi da se povuče sa estrade. Prvi razlog su njene godine, jer sebe ne vidi na sceni kada napuni pedeset.

— Nešto se ne vidim na sceni poslije pedesete godine, da skačem po binama i padam. Što bi rekla moja baba: “I valjaš se po kabinama”. Ali obično sama sebe demantujem ili me publika vrati. Nešto se desi, neki inat proradi u meni. Dignem ruke od svega, sve me nervira jer nije nešto kako želim. Ja ili radim nešto kako treba da se radi, ili neću nikako da radim- rekla je.

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"Mnogo mi fali Marina Tucaković"

Drugi i najvažniji razlog jeste gubitak legendarne autorke Marine Tucaković, koja je stvorila njene najveće hitove.

— Prvo i osnovno je što više nema Marine Tucaković, takva žena se rađa jednom u zilion godina. Mnogo mi fali, navikla sam da je ona tu — naglasila je Ana.

Pjevačica je ranije planirala koncert na beogradskom Ušću, ali je odustala od te ideje procijenivši da je to prevelik zalogaj, te je najavila solističke nastupe u Areni, prenosi Blic.

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Ana Nikolić

Pjevačica

estrada

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