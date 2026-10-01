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"Ja sam najbolja riba na estradi": Pjevačica (57) tvrdi da ništa nije radila na sebi

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01.10.2026 20:21

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Слађа Делибашић пјевачица денсерка бивша чланица групе Ђогани
Foto: Instagram/printscreen

Pjevačica Slađa Delibašić iskoristila je sunčan dan kako bi uživala na vodi i potpuno se opustila na drvenoj terasi pored rijeke

Atraktivna denserka pozirala je u leopard kupaćem kostimu na ležaljci, ističući svoju besprekornu figuru i osmijeh sa jarkocrvenim ružem.

Pored prekrasnog pogleda na riječne talase, posebnu pažnju privukli su i labudovi koji su plivali neposredno uz ogradu dok se ona sunčala. Slađa je ove idilične kadrove podijelila sa pratiocima na Instagramu, još jednom pokazavši da i dalje izgleda veoma atraktivno.

Sudeći po njenom zadovoljnom izrazu lica, mirna atmosfera pored vode pruža joj savršen bijeg od gradske gužve i svakodnevnih obaveza.

„Najbolja sam riba na estradi, nisam ništa radila na sebi“

Podsjetimo, pjevačica Slađa Delibašić je prije dvije godine samouvereno rekla da sebe smatra najzgodnijom pjevačicom, iako je tada već uveliko „gazila“ šestu deceniju života.

Слађа Делибашић
Slađa Delibašić
Instagram/printscreen

„Imam 55 godina i najbolja sam riba na estradi! Baš mi prija ta laskava titula, koju, eto, svake godine dobijam. Nisam ništa radila na sebi, zamislite kakva bih tek bila da se ’picnem’, jer stvarno nemam ništa protiv estetskih korekcija“, rekla je Slađa i nastavila:

„Volijela bih da mi koleginice stanu na crtu, da se skinemo i uporedimo, mada bi najbolje bilo da postoji žiri koji bi ocijenio naš izgled. Ne znam koja bi pjevačica mogla u tom smislu da mi parira! Imam ogledalo, svjesna sam sebe i svojih kvaliteta, mada smatram da je najbitnija ljepota iznutra. Važno je da budeš pošten, da nisi izdajica i kukavica i da ne varaš, a ja sam baš takva“, rekla je Slađa, prenosi Blic

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