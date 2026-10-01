Preminula djevojčica koja je inspirisala milione: Borila se sa rijetkim sindromom

Autor:ATV redakcija
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Elis Lima Karnero, djevojčica iz Brazila koja je na društvenim mrežama dijelila svoju borbu s izuzetno rijetkim sindromom ubrzanog starenja, preminula je u petoj godini života.
Vijest o njenoj smrti objavljena je na njenom Instagram profilu, gdje je navedeno da je Elis preminula u srijedu. Sahrana će biti održana u subotu u Boa Visti.
Elis je na društvenim mrežama imala više od 1,5 miliona pratilaca, a putem objava je dijelila svakodnevni život i izazove s kojima se suočavala zbog Hutchinson-Gilfordovog sindroma progerije (HGPS), rijetkog genetskog poremećaja koji kod djece uzrokuje ubrzano starenje.
Riječ je o izuzetno rijetkom i teškom oboljenju. Procjenjuje se da se javlja kod otprilike jednog na četiri do osam miliona rođene djece.
Elis je imala sestru blizankinju Elou, koja također boluje od HGPS-a.
Njen stariji brat Giljerme Lago rekao je za lokalni portal g1 da vjeruje kako je Elis iza sebe ostavila naslijeđe mnogo veće od onoga što bi se moglo očekivati s obzirom na njen kratak život.
- Dotakla je mnoge ljude, dala vidljivost rijetkim bolestima i pokazala da je, čak i u tako kratkom životu, moguće ostaviti ogromnu priču - kazao je Giljerme.
Elis je svojim prisustvom na društvenim mrežama privukla pažnju ljudi širom svijeta i pomogla da se podigne svijest o rijetkim bolestima i životu djece koja se s njima suočavaju, prenosi Avaz
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