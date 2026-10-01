Mercov rad podržava samo deset odsto Nijemaca

Rad njemačkog kancelara Fridriha Merca podržava samo deset odsto Nijemaca, pokazalo je najnovije istraživanje koje je naručio javni servis ARD, što je najniža ocjena za jednog kancelara u istoriji ankete od 1997. godine.

Prema istraživanju, 88 odsto građana nije djelimično zadovoljno ili uopšte nije zadovoljno kancelarom.

Početkom septembra Merc je imao rejting od 13 odsto.

Ukoliko bi opšti izbori bili održani u nedjelju, vladajuća Hrišćansko-demokratska unija i njena bavarska sestrinska stranka Hrišćansko-socijalna unija dobile bi 20 odsto glasova, procenat manje nego početkom septembra.

Opoziciona Alternativa za Njemačku ostala bi na 27 odsto, Zeleni bi osvojili 16 procenata i bili bi ispred Socijaldemokratske stranke, koja bi imala 13 odsto glasova.

Anketu je obavila agencija za istraživanje javnog mnjenja "Infratest dimap" među 1.303 birača sa pravom glasa, prenosi Srna.