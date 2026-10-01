Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se učesnicima Diskusionog kluba „Valdaj“. On je govorio o svim ključnim pitanjima: prelomnoj situaciji u svijetu, Ukrajini, ekonomiji, multipolarnom svijetu i drugim.

Ovo su neke od ključnih poruka ruskog lidera:

Oružani sukobi, nažalost, postoje i nastaviće da se dešavaju – oni su sastavni dio ljudskog postojanja – stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koja ih regulišu.

Ne postoje garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja.

O pretnjama Kalinjingradu: Ukoliko dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, naravno, biće pokrenuto pitanje primjene svih vrsta naoružanja koje imamo.

Trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve.

Svijet je dostigao odlučujuću prekretnicu u svom razvoju.

Predsjednik je izrazio nadu da će se drugo stoleće 21. vijeka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog svijeta; u suprotnom, ne bi bilo potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao.

Pozvao nacije da žive u slozi i da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.

Putin je istakao da svijet ne može biti bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran.

Zapad pokušava da se ogradi od Rusije „gvozdenom zavjesom“, kao što je to nekad činio SSSR, ali to će se za zapadne zemlje završiti isto tako – neizbježnim krahom.

Rusija je spremna za početak dijaloga sa EU ili pojedinačnim evropskim zemljama bez preduslova, ali i sa njihove strane ne smije biti preduslova.

Putin o aktivima zapadnih kompanija: Rusija ništa ne uzima, ne krade i ne nacionalizuje.

Rusija podržava obnavljanje dijaloga sa SAD o strateškoj stabilnosti.

Sadašnje rukovodstvo Srbije i njen bivši predsjednik i, nadam se, budući premijer Aleksandar Vučić, vode uravnoteženu politiku i žele saradnju sa Rusijom, a mi to svakako cijenimo i uzvratićemo istom mjerom.

Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN.

O Ukrajini i pregovorima

Neutralni status Ukrajine ostaje jedan od ciljeva Rusije;

Istina o Ukrajini je da nije Rusija počela rat, nego su sa Rusijom počeli da ratuju. Zemlja je bila prinuđena da na očiglednu agresiju odgovori i zaštiti sebe sa oružjem u rukama.

Tempo napredovanja ruskih trupa se ubrzava;

Situacija u okviru Specijalne vojne operacije se brzo razvija; samo u septembru Rusija je preuzela kontrolu nad 1.301 kvadratnim kilometrom;

Rusija želi da okonča sukob u Ukrajini što je prije moguće, i to putem pregovora;

Pod kontrolom Ukrajine ostaje još samo oko 11 odsto teritorije DNR;

Rusija smatra da će osloboditi cjelokupnu teritoriju DNR mnogo brže nego što to očekuju Ukrajina i Evropa;

I sama Ukrajina i Evropa smatraju da mogu da zadrže preostale dijelove Donbasa još samo godinu i po do dvije godine;

Za Rusiju, pitanje situacije u Ukrajini nije pitanje „parčeta zemlje“, već pitanje ljudi;

Ukrajina ne može da postoji samostalno; njome se upravlja spolja i ona gubi svoju državnost.

Prijedlozi SAD razmatrani su u Ankoridžu i Rusija ih je prihvatila;

Trampovi predlozi o Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazov za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smjeru;

Rusija zahtijeva bezbjednosne garancije i uslove za dugoročni mir;

Rusija je bila spremna da nastavi pregovore o Ukrajini još 21. septembra – odmah nakon izbora – ali je Kijev pokrenuo napade dok je glasanje još trajalo;

Bilo bi ispravno izbjeći žrtve na obje strane i postići mirna rješenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koja se tiču ruskog jezika i crkve.

(Sputnjik)