Kvantna teleportacija: Naučnici riješili 25 godina star problem kvantnog sprezanja

Razvijena je i eksperimentalno demonstrirana dugo tražena metoda za identifikaciju W stanja, važnog oblika multifotonskog kvantnog sprezanja. Ova tehnika bi mogla znatno olakšati mjerenje složenih spregnutih sistema, stvarajući nove mogućnosti za kvantnu teleportaciju, komunikaciju i računarstvo.

Kvantno sprezanje predstavlja jednu od najčudnijih razlika između svakodnevne fizike i kvantnog sveta. U spregnutom sistemu, čestice poput fotona postaju toliko povezane da se njihova svojstva ne mogu potpuno opisati nezavisno. Umjesto toga, sistem se mora tretirati kao cjelina.

Ova ideja se sukobljava sa klasičnim očekivanjem da bi svaka čestica trebalo da posjeduje sopstvenu odvojenu fizičku realnost – odlika kvantne mehanike koja je mučila Alberta Ajnštajna. Ipak, sprezanje se sad smatra jednim od bitnih sastojaka za nastupajuće kvantne tehnologije, uključujući naprednu komunikaciju, računarstvo i transfer informacija.

Problem mjerenja kvantne spregnutosti

Izgradnja tih tehnologija zahtjevaće od naučnika ne samo da stvore multifotonska spregnuta stanja, već i da efikasno odrede koji su tip spregnutog stanja proizveli.

Jedan standardni pristup je kvantna tomografija, tehnika za rekonstrukciju i procenu kvantnog stanja putem velikog broja mjerenja. Teškoća je u tome što količina potrebnih podataka raste eksponencijalno sa dodavanjem svakog novog fotona. Stoga sistem koji uključuje samo skromno povećanje broja fotona može zahtjevati drastično više mjerenja.

Spregnuto mjerenje nudi potencijalno mnogo efikasniju alternativu. Umjesto prikupljanja velikog broja mjerenja i zatim rekonstrukcije stanja, ovaj tip mjerenja može identifikovati spregnuto stanje pristupom jednog pokušaja.

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Naučnici su već izveli takvo merenje za Grinberger-Horn-Cajlingerovo (GHZ) stanje, jedan od najpoznatijih oblika multifotonskog sprezanja. Međutim, nijedan sličan metod nije predložen ili eksperimentalno demonstriran za W stanje, drugi važan tip spregnutog multifotonskog stanja.

Istraživači na Univerzitetu Kjoto i Univerzitetu Hirošima rješili su da se pozabave tim nedostatkom. Njihov rad je rezultirao novom metodom za izvođenje spregnutog mjerenja koje može da identifikuje W stanje.

Upotreba simetrije za identifikaciju W stanja

Istraživači su svoj pristup zasnovali na matematičkom svojstvu W stanja poznatom kao simetrija cikličnog pomaka. Jednostavno rečeno, raspored fotona može se pomjerati u ponavljajućem ciklusu uz očuvanje važnog osnovnog obrasca.

Pomoću ove simetrije, teorijski je razvijeno spregnuto mjerenje zasnovano na fotonskom kvantnom kolu. Ovo kolo vrši kvantnu Furijeovu transformaciju, matematičku operaciju koja može da reorganizuje kvantne informacije na način koji otkriva inače teško primetne obrasce. Predloženi metod se može u principu primijeniti na W stanja koja sadrže bilo koji broj fotona.

Istraživači su konstruisali uređaj za testiranje ove ideje sa tri fotona. Koristili su visokostabilna optička kvantna kola koja su mogla da nastave sa radom tokom dugih perioda bez potrebe za aktivnom kontrolom.

Šaljući tri individualna fotona u uređaj sa pažljivo izabranim stanjima polarizacije, istraživači su pokazali da sistem može da raspozna različite vrste trofotonskih W stanja. Svako od ovih stanja predstavlja posebnu neklasičnu korelaciju koju dijele tri dolazna fotona.

Takođe je izmjerena vjerodostojnost spregnutog mjerenja. Vjerodostojnost pokazuje koliko pouzdano kvantni sistem obavlja predviđeni zadatak. U ovom slučaju, odgovara verovatnoći da uređaj proizvodi tačan rezultat kad se imputira čisto W stanje.

Novi alat za kvantnu teleportaciju

Ovaj napredak bi mogao imati implikacije za nekoliko oblasti kvantne tehnologije. Jedna od njih je kvantna teleportacija, proces koji prenosi kvantne informacije sa jedne lokacije na drugu. Uprkos svom nazivu, kvantna teleportacija ne transportuje materiju fizički. Umjesto toga, koristi sprezanje radi prenosa kvantnog stanja koje sadrži informacije.

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Novi merni pristup bi takođe mogao doprinijeti novim protokolima kvantne komunikacije, metodama za prenos multifotonskih kvantnih spregnutih stanja i novim oblicima kvantnog računarstva na bazi mjerenja.

„Da bismo ubrzali istraživanje i razvoj kvantnih tehnologija, bitno je da bolje razumijemo osnovne koncepte da bismo došli do inovativnih ideja“, kažu istraživači.

Proširenje tehnike na veće kvantne sisteme

U planu je proširenje pristupa dalje od demonstracije sa tri fotona. Dugoročni cilj je primjena ove metode na obimnija i opštija multifotonska kvantna spregnuta stanja.

Istraživači takođe namjeravaju da razviju fotonska kvantna kola na čipu sposobna za izvođenje spregnutih mjerenja, potencijalno čineći tehnologiju kompaktnijom i lakšom za integraciju u buduće kvantne sisteme, piše Sajens dejli.