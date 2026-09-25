Konferencija na engleskom jeziku okupila stručnjake iz 12 zemalja

U Banjaluci je otvorena međunarodna konferencija o proučavanju engleskog jezika i književnosti u okviru koje će više od 40 učesnika iz 12 zemalja razmatrati povezanost muzike sa lingvistikom, književnosti i učenjem.

Konferenciju "Muzika jezika i jezik muzike" otvorila je ambasador Velike Britanije u BiH Don Meken, koja je zahvalila rukovodstvu Univerziteta u Banjaluci na pozivu da otvori ovu zanimljivu konferenciju.

"Nadam se da će današnji dan označiti početak obnovljenog i produktivnog odnosa sa Univerzitetom u Banjaluci. Tokom svog mandata radiću na produbljivanju saradnje sa akademskim institucijama, organizacijama civilnog društva i političarima", rekla je Mekenova novinarima.

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić izrazio je zadovoljstvo jer je konferencija okupila stručnjake iz cijelog svijeta i doprinosi unapređenju međunarodne saradnje.

"Cilj nam je da što bolje predstavimo naš univerzitet. Ove veze sa drugim institucijama iz Evrope i svijeta dobro nam dođu kako bi rejting Univerziteta podigli na viši nivo", rekao je Škrbić.

On je dodao da to umrežavanje jača Univerzitet i omogućava da studenti imaju dobre uslove za studiranje, kao i drugi univerziteti u svijetu.

Organizator Konferencije Jasna Jurišić Roljić rekla je da je ovogodišnja tema konferencije veliki izazov u kontekstu razvoja vještačke inteligencije.

"Niko ne treba da se plaši vještačke inteligencije, jer živimo u doba revolucije. Treba da odredimo i dobre i loše strane, te da se na osnovu toga priklonimo onome što je dobro, ali u svakom slučaju da idemo napred", rekla je Roljićeva.

Konferenciju su organizovale Katedra za anglistiku Filološkog fakulteta i Katedra za muzičku teoriju i kompoziciju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna.