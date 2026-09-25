Logo

Konferencija na engleskom jeziku okupila stručnjake iz 12 zemalja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 11:08

Komentari:

0
Конференција на енглеском језику окупила стручњаке из 12 земаља
Foto: ATV

U Banjaluci je otvorena međunarodna konferencija o proučavanju engleskog jezika i književnosti u okviru koje će više od 40 učesnika iz 12 zemalja razmatrati povezanost muzike sa lingvistikom, književnosti i učenjem.

Konferenciju "Muzika jezika i jezik muzike" otvorila je ambasador Velike Britanije u BiH Don Meken, koja je zahvalila rukovodstvu Univerziteta u Banjaluci na pozivu da otvori ovu zanimljivu konferenciju.

"Nadam se da će današnji dan označiti početak obnovljenog i produktivnog odnosa sa Univerzitetom u Banjaluci. Tokom svog mandata radiću na produbljivanju saradnje sa akademskim institucijama, organizacijama civilnog društva i političarima", rekla je Mekenova novinarima.

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić izrazio je zadovoljstvo jer je konferencija okupila stručnjake iz cijelog svijeta i doprinosi unapređenju međunarodne saradnje.

"Cilj nam je da što bolje predstavimo naš univerzitet. Ove veze sa drugim institucijama iz Evrope i svijeta dobro nam dođu kako bi rejting Univerziteta podigli na viši nivo", rekao je Škrbić.

On je dodao da to umrežavanje jača Univerzitet i omogućava da studenti imaju dobre uslove za studiranje, kao i drugi univerziteti u svijetu.

Organizator Konferencije Jasna Jurišić Roljić rekla je da je ovogodišnja tema konferencije veliki izazov u kontekstu razvoja vještačke inteligencije.

"Niko ne treba da se plaši vještačke inteligencije, jer živimo u doba revolucije. Treba da odredimo i dobre i loše strane, te da se na osnovu toga priklonimo onome što je dobro, ali u svakom slučaju da idemo napred", rekla je Roljićeva.

Konferenciju su organizovale Katedra za anglistiku Filološkog fakulteta i Katedra za muzičku teoriju i kompoziciju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Univerzitet u Banjaluci

Banja Luka

Konferencija

nauka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Društvo

Novi preokret: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Društvo

Upozorenje za vozače: Mokri kolovozi, magla i odroni širom Srpske

4 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Društvo

Bez struje danas 800 potrošača

4 h

0
Облачно сиво небо тамно киша црни облаци

Društvo

Vrijeme danas pravi preokret: Stiže li nam snijeg?

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj?

12

37

Energo klub: Glavni izazovi i problemi energetskog sektora

12

32

Šobot: UKC od proširenja usluga mjesečno uvećao prihod za dva miliona KM

12

24

"Za rekonstrukciju 1.700 kilometara mreže 30 miliona evra"

12

19

MO BiH: Formiran tim koji provodi provjere u vezi sa nestankom goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima