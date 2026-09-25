Vrijeme danas pravi preokret: Stiže li nam snijeg?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno sa kišom, a na vrhovima planina moguć je snijeg.

Tokom dana očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i pojačan sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna.