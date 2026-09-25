Dnevni horoskop za 25. septembar

Ovan

Na poslu vas očekuje mirniji ritam i mogućnost da završite zaostale zadatke. U ljubavi vlada harmonija, dok slobodni mogu dobiti neočekivan poziv na kafu. Posvetite više pažnje fizičkim aktivnostima.

Bik

Neko od kolega mogao bi da zatraži stručnu pomoć u posljednjem trenutku. U odnosu sa partnerom potrebna je otvorenija komunikacija, a slobodne očekuje flert preko društvenih mreža. Moguća je osjetljivost grla.

Blizanci

Prikažite praktičnu stranu prilikom donošenja novih poslovnih odluka. Voljena osoba planira zajednički izlet, dok slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu u prolazu. Ojačajte imunitet unosom vitamina.

Rak

Očekuje vas povoljan finansijski glas ili manji priliv novca. U emotivnom životu dolazi do sasvim novog vida bliskosti, dok slobodni mogu privući pažnju šarmantne osobe. Izbjegavajte tešku i masnu hranu.

Lav

Fokus vam je danas na organizaciji i dugoročnim poslovnim planovima. Partner će cijeniti vašu podršku, dok slobodni mogu doživjeti neočekivani susret u komšiluku. Mogući su problemi sa sinusima.

Djevica

Uspješno ćete riješiti sitan nesporazum u radnom okruženju. Na ljubavnom planu vas očekuje toplina i srdačnost, a slobodni mogu započeti dublji razgovor sa znancem. Pripazite na nivo energije tokom dana.

Vaga

Kreativan pristup problemu donijeće vam pohvale nadređenih. U odnosu sa partnerom postoji dobra saradnja, dok slobodni mogu dobiti kompliment od nepoznate osobe. Moguća je blago osjetljivost zglobova.

Škorpija

Poslove završavajte korak po korak bez nepotrebnog žurenja. U ljubavi su moguće sitne ljubomorne reakcije, dok slobodne očekuje direktna poruka od nekoga ko im se sviđa. Pazite na redovan i kvalitetan san.

Strijelac

Dobićete važnu informaciju koja će vam olakšati predstojeće poslovne korake. Razumijevanje sa partnerom je na visokom nivou, a slobodni mogu sresti osobu sličnog afiniteta. Čuvajte se prehlade.

Jarac

Nečiji savjet mogao bi da vam zaštedi dosta vremena tokom rada. Na emotivnom polju vlada stabilnost, a slobodnima se smiješi poznanstvo preko posla. Mogući su bolovi u donjem dijelu leđa.

Vodolija

Imaćete sjajne ideje kada je u pitanju timski rad i saradnja. Partner želi da provede više vremena u kućnoj atmosferi, dok slobodne očekuje zanimljiva poruka. Obratite pažnju na pritisak.

Ribe

Intuicija će vam pomoći da izbjegnete pogrešan poslovni potez. U ljubavi dolazi do rješavanja dileme koja vas je mučila, dok slobodne očekuje prijatna komunikacija. Pazite na imunitet.