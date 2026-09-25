Autor:ATV redakcija
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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov predao je generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu izvještaj o razotkrivanju lažnih informacijama kijevskog režima o navodnom masakru civila u Buči i zatražio detaljnu istragu o tome pitanju.
"Lavrov je Guteresu predao izvještaj pod naslovom `Gebelsovi nasljednici: falsifikovanje događaja u Buči i krvave režirane predstave kijevskog režima`, koji je sastavio Međunarodni javni tribunal o zločinima ukrajinskih neonacista", saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
Lavrov je zatražio da Sekretarijat UN sprovede detaljnu provjeru činjenica o ovom režiranom incidentu, koji su, kako je navedeno, počinili Kijev i njegovi NATO mentori, prenio je TASS.
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