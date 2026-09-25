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Dodik o Trampu: Pojavio se neko ko će saslušati i srpsku stranu

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25.09.2026 08:45

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Милорад Додик
Foto: x.com/miloraddodik

Predsjednik SAD Donald Tramp da je nadu cijelom svijetu da se prave vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik za Jutjub kanal Wayne Allyn Root.

Kaže da je već 2016. godine predsjednik Donald Tramp predstavljao osvježenje u globalnoj političkoj areni.

„U Briselu i Vašingtonu globalisti i njihove politike su prijetili određenim vrijednostima, nije ih bilo briga za nacionalne identitet i narode. Tramp je dao svima nadu da se te vrijednosti mogu vratiti. Podržali smo ga, je jer je podržao ljudskost i ljudske vrijednosti“, naveo je Dodik.

Dodik ističe da je Demokratska stranka promovisala globalizam i kvaziliberalne vrijednosti.

„I to je prijetilo cijelom svijetu, uključujući i mom narodu“, kaže Dodik.

Dodik je istakao da je i srpski narod patio tokom ratova.

„Tramp je otvorio vrata. Napokon se pojavio neko ko je želio da nas sasluša i mi smo to sve prepoznali. Podržao sam ga kao lidera. Dobio sam i sankcije od administracije Demokrata zato što podržavam Trampa. Trampova administracija je te sankcije ukinula“, podsjetio je Dodik.

Dodik je napomenuo da se Trampova pobjeda slavila i u Republici Srpskoj.

„Dolazak Trampa je donio nadu i nama i cijelom svijetu“, jasan je Dodik, prenosi RTRS

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Tagovi :

Milorad Dodik

Donald Tramp

Republika Srpska

Amerika

Sjedinjene Američke Države

Srbi

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