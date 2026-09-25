Patrijarh srpski Porfirije u Palama

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Foto: Srpska pravoslavna crkva

Patrijarh srpski Porfirije boraviće u Palama, gdje će osveštati crkvu posvećenu Saboru Svetog arhangela Gavrila.

Program svečanosti počinje danas, kada će ispred Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha i doksologija. Hram će biti osveštan sutra, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama Sabora Svetoga arhangela Gavrila počela je 2008. godine, prenosi RTRS.

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