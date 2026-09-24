Cvijanović: Nastavljamo kao tim da razvijamo Srpsku i nakon izbora

Iz Vašingtona i Njujorka pravo na tribinu u banjalučkom naselju Lazarevo, napisala je Željka Cvijanović, kandidat SNSD za srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Zajedno sa ljudima koji su kroz politiku SNSD-a čuvali, izgrađivali, razvijali Republiku Srpsku. Nastavljamo kao tim da to činimo i nakon ovih izbora", navela je Cvijanovićeva. View this post on Instagram A post shared by Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.