Cvijanović: Nastavljamo kao tim da razvijamo Srpsku i nakon izbora

Autor:ATV redakcija
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Iz Vašingtona i Njujorka pravo na tribinu u banjalučkom naselju Lazarevo, napisala je Željka Cvijanović, kandidat SNSD za srpskog člana Predsjedništva BiH.
"Zajedno sa ljudima koji su kroz politiku SNSD-a čuvali, izgrađivali, razvijali Republiku Srpsku. Nastavljamo kao tim da to činimo i nakon ovih izbora", navela je Cvijanovićeva.
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