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Cvijanović: Nastavljamo kao tim da razvijamo Srpsku i nakon izbora

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24.09.2026 21:08

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Жељка Цвијановић, кандидат СНСД за српског члана Предсједништва БиХ
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Iz Vašingtona i Njujorka pravo na tribinu u banjalučkom naselju Lazarevo, napisala je Željka Cvijanović, kandidat SNSD za srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Zajedno sa ljudima koji su kroz politiku SNSD-a čuvali, izgrađivali, razvijali Republiku Srpsku. Nastavljamo kao tim da to činimo i nakon ovih izbora", navela je Cvijanovićeva.

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Željka Cvijanović

SNSD

Izbori 2026

Srpski član predsjedništva BiH

Izbori 2026.

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