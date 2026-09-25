Osuđena na robiju jer je mužu rekla da je ped*r

Žena iz Zagorja u Hrvatskoj osuđena je na 20 dana zatvora zbog vrijeđanja supruga, što je sud okvalifikovao kao psihičko nasilje u porodici.

Prema navodima iz pravosnažne presude, suprugu je tokom svađe uputila uvredljive riječi, nazivajući ga, između ostalog, "pe*erom" i "smrdljivim go*nom".

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Njen suprug Dario je policiji ispričao da je te večeri supruga bez opravdanog razloga započela svađu, nakon čega ga je vrijeđala. Biba je tokom ispitivanja negirala da se prema suprugu ponašala nasilno. Sudija je, međutim, njegov iskaz ocijenio vjerodostojnim i logičnim.

Posebno je navedeno da ovo nije bio prvi takav slučaj. Prema presudi, žena se nasilnički ponašala po treći put, zbog čega joj je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 dana.

Sud je njeno ponašanje ocijenio kao psihičko nasilje u porodici, odnosno oblik nasilja koji ne podrazumijeva fizički napad, već uključuje vrijeđanje i ponižavanje druge osobe.

Kazna se neće izvršiti pod određenim uslovom

Izrečena kazna zatvora neće biti izvršena ako tokom perioda od godinu dana ne ponovi isti prekršaj.

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To znači da bi ponovno nasilničko ponašanje prema suprugu u tom periodu moglo dovesti do izvršenja izrečene kazne.

Slučaj je objavila "Danica.hr", pozivajući se na pravosnažnu sudsku presudu.